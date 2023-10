„Michel in der Suppenschüssel“ im Bürgerhaus Breidenbach

Breidenbach. Wer kennt ihn nicht? Michel aus Lönneberga, den Lausejungen aus Astrid Lindgrens Büchern, der seit Generationen mit seinen Streichen Jung und Alt begeistert. Am Sonntag, 15. Oktober, führt das Wittener Kinder- und Jugendtheater im Bürgerhaus Breidenbach das Stück „Michel in der Suppenschüssel“ für Kinder ab 4 Jahren auf. Der Vorhang hebt sich um 16 Uhr. Bereits ab 15 Uhr bietet die Trachtentanzgruppe dort Kuchen, Waffeln und Getränke an. Und die Kinder der Trachtentanzgruppe stimmen mit ihren Tänzen auf den Nachmittag ein. Der Eintritt beträgt für Kinder 8 Euro. Erwachsene zahlen 12 Euro. Veranstalter ist die Fördergemeinschaft Kultur in Breidenbach.