Missionsfest in Simmersbach 

Eschenburg-Simmersbach . Unter dem Motto „Partnerschaft hilft weiter! Ein ,no go´ wäre ein absolutes ,No-Go´“ laden die evangelischen Kirchengemeinden Hirzenhain und Simmersbach zum Missionsfest mit der Missionarsfamilie Pfarrer Bernhard Grupp und Elke Grupp (DMG) ein. Dieses findet am Sonntag, 11. Juni, um 10 Uhr in der evangelischen Kirche Simmersbach statt. Der Festgottesdienst wird musikalisch begleitet vom Posaunenchor Simmersbach unter der Leitung von Torsten Reh. Anschließend gibt es ein gemeinsames Mittagessen (Grillen und Salate) im evangelischen Vereinshaus Simmersbach. Parallel zum Festgottesdienst findet das Indianerfest „Schneller Hirsch“ für Kinder im Pfarrgarten Simmersbach statt (bei schlechtem Wetter im evangelischen Vereinshaus). Weitere Informationen erteilt Pfarrer Michel Brück, Telefon 02770-635.