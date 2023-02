Oberdietener Wehr muss 13 Mal ausrücken

Zur Jahreshauptversammlung war Breidenbachs Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) gekommen. Er merkt an, dass man mit 13 Einsätzen der Feuerwehr Oberdieten sowie drei Einsätzen des Katastrophenschutzes wieder in der Normalität angelangt sei. Man müsse sich mittlerweile verstärkt auf Waldbrände wie in Cölbe und Fronhausen im letzten Jahr konzentrieren. Solche Einsätze dauerten im Normalfall sehr lange. Außerdem sei bei diesen Einsätzen vor allem die Temperatur sehr anspruchsvoll. Dafür zolle er den Kameradinnen und Kameraden Respekt. Felkl merkte weiterhin an, dass die Brandschutzerziehung mit Kita und Schule sehr gut funktioniere.