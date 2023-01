Polizei: Kein Entführungsversuch in Breidenbach

Was es genau mit dem Vorfall in Bad Laasphe auf sich hat, kann die Polizei bislang nicht mit letzter Sicherheit sagen. Aber auch hier ist klar: Der hundertfach auf Facebook geteilte Beitrag stimmt in vielerlei Details nicht, wie Niklas Zankowski, Pressesprecher der Polizei in Siegen, am Montag erneut bestätigte. So widersprechen sich die Aussagen der drei Kinder, was die Maske und die fehlende Tür angeht. Verifizieren lässt sich beides nicht. Das Einzige, was bislang bleibt, ist, dass ein Kind aus dem Auto heraus angesprochen worden sein soll. Hinweise darauf, dass diese Person zudem versucht habe, es in den Wagen hineinzuziehen, gebe es jedoch nicht.