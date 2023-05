Rehe kommen jetzt nicht mehr an die Pflanzen ran

Zudem wurden auch die Bäume auf der Zaunseite zurückgeschnitten, damit die Helfer ausreichend Platz hatten, um den Maschendrahtzaun anzubringen. Neun Personen seien bei den Arbeiten im Einsatz gewesen, freute sich die Ortsvorsteherin über die Resonanz auf ihren Aufruf. Das zeige, dass in Wiesenbach noch Gemeinschaftssinn vorhanden sei und man bei anfallenden Aufgaben gemeinsam anpacke. In diesem Zusammenhang dankte Hainbach nicht nur den Männern, die den Zaun angebracht haben, sondern ebenso der Gruppe Frauen, die sich zweimal im Jahr um die Pflege des Friedhofs kümmere und das Gelände in Schuss halte.