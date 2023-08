RSG Buchenau lädt zur Radtourenfahrt

Kontrollschluss an den Verpflegungsstationen ist in Bischoffen um 11.30 Uhr, in Sinkershausen und Heskem um 13 Uhr und in Buchenau um 14 Uhr. An der Radtourenfahrt kann jeder teilnehmen, egal ob mit Rennrad, Mountainbike oder E-Bike. Es wird keine Zeit oder Wertung genommen. Weitere Infos zu allen Strecken, sowie Flyer und Strecken-Profile mit Gps-Daten, stehen als Download auf der Homepage der RSG Buchenau (www.rsgbuchenau.de) zur Verfügung.