Sandra Lüpkes liest aus „Das Licht im Rücken“

Breidenbach-Niederdieten. Im Rahmen des Literaturfrühlings im Landkreis liest Sandra Lüpkes am Mittwoch, 14. Juni, im Café Q in Niederdieten aus ihrem jüngsten Roman „Das Licht im Rücken“. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr; der Eintritt beträgt 10 Euro. Lübkes’ groß angelegter Gesellschafts- und Familienroman beleuchtet die Jahre 1914 bis 1945 der Familie Leitz in Wetzlar, Gründer der Leitz-Werke. Damals erobert die eine Erfindung Welt – und bestimmt das Schicksal zweier Familien, die bereit sind, alles zu riskieren: In Wetzlar hatte man die handliche Leica entwickelt, einen Apparat, der in eine Jackentasche passte. Ernst Leitz, der Sohn des Werkgründers, erkennt das Potenzial – und treibt die Produktion der Leica gegen alle Widerstände voran. Die nächste Generation steht schon in den Startlöchern: Tochter Elsie hat das Zeug, die Firma zu übernehmen, aber die Brüder werden ihr vorgezogen. Als die Enteignung der Leitz-Werke durch die Nazis droht, bietet Elsie dem Unrechtssystem die Stirn – und gerät in die Fänge der Gestapo …