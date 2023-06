Schüler sammeln rund 4000 Euro für Erdbebenopfer

„Hätte mich am Anfang der Aktion jemand gefragt, ob ich glauben würde, dass so viel zusammenkommt, hätte ich das sicherlich verneint“, sagte Schulleiter Jochen Lang. Aber der Betrag zeige auch, wie viel Betroffenheit das Erdbeben und dessen Folgen an den drei Standorten ausgelöst habe. „Wir haben viele Schülerinnen und Schüler, aber auch Kollegen, die Verwandte und Freunde in dem Erdbebengebiet haben oder sogar den Kontakt zu diesen verloren haben“, berichtete Lang. Deswegen sei sehr schnell nach der Katastrophe am 6. Februar die Frage aufgekommen, was man tun könne, um den Menschen dort zu helfen.