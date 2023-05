Sielpaltz inWiesenbach aufgewertet

BREIDENBACH-WIESENBACH. Wie schnell manche Wünsche in Erfüllung gehen, haben jetzt die Schüler der Klasse 4b der Breidenbacher Grundschule erlebt. Im Sommer vergangenen Jahres waren sie zu Besuch im Rathaus und haben sich dabei auch mit Bürgermeister Christoph Felkl (SPD) unterhalten, der von seinen jungen Gästen unter anderem auch deren Wünsche wissen wollte. Einige davon ließen sich nicht so einfach realisieren, hatte Felkl damals festgestellt - zum Beispiel ein Hallenbad oder ein neuer Fußballplatz. Dass er die Wünsche der Kinder aber durchaus ernst genommen hat, sieht man nun am Spielplatz in Wiesenbach. Dort haben die Mitarbeiter des Bauhofs zwei Reckstangen aufgestellt.