So viele Kandidaten gab’s noch nie

Das erfordere aber auch ein entsprechendes Auswahlverfahren. Um allen antretenden Kandidaten dieselben Chancen zu geben, wird den Gemeindevertretern in ihrer Sitzung am 16. Mai eine Wahlliste mit allen neun Bewerbern vorgelegt. Aus diesen müssen sie in geheimer Wahl bis zu vier Kandidaten wählen – so viele Schöffenämter werden vergeben. Die vier Kandidaten mit den meisten Stimmen müssen anschließend noch einmal von den Abgeordneten bestätigt werden.