„Spatz und Engel“ in Bad Vilbel anschauen

Breidenbach-Niederdieten. Der Kulturverein Niederdieten plant eine Fahrt zu den Burgfestspielen in Bad Vilbel am 18. Juni. Sonntags beginnt die Vorstellung bereits um 18 Uhr, sodass mit zeitiger Rückfahrt gerechnet werden kann. Gespielt wird „Spatz und Engel“, ein Theaterstück mit viel Musik über die Freundschaft der beiden Weltstars Marlene Dietrich und Edith Piaf. Dietrich ist der Star aus dem Film „Der blaue Engel“, die Chansonniere Piaf ist bekannt als „Der Spatz von Paris“. Die eine trinkt Champagner, die andere Bier. Die eine arbeitet diszipliniert (Sag mir, wo die Blumen sind) und an den Exzessen der anderen entbrennt die Liebe des Publikums (Non, je ne regrette rien). Die Teilnahme kostet 40 Euro. Eine Anmeldung ist bis spätestens 30. Mai unter Telefon 06465-20987 erforderlich, Interessierte können sich aber auch in die Liste eintragen, die im Café Q im Niederdieten ausliegt.