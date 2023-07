SPD Breidenbach ehrt langjährige Mitglieder

Die anwesenden Parteimitglieder diskutierten auch die Zukunft der Traditionsveranstaltung am 1. Mai auf der Breidenbacher Schutzhütte. Es fänden immer weniger Gäste den Weg dorthin. Auch eine Liveband und der Einbezug des Unterbezirksvorstandes hätten keinen Umschwung bewirken können. So hat sich die Versammlung – wenn auch schweren Herzens – dazu entschlossen, die Maifeier in dieser Form erst einmal nicht weiter fortzuführen.