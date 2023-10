Spinnstube - „oder wie heißt das heute?“

Breidenbach. Wenn die Tage kürzer wurden und die Ernte eingeholt war, traf man sich einst in der kalten Jahreszeit in der warmen Stube zum Spinnen und Handarbeiten. Hier wurden traditionell Handwerkstechniken und Fertigkeiten vor allem an die jüngere Generation weitergegeben, um den Bedarf an Kleidung und Handarbeiten für den Winter zu decken. Handarbeiten und Basteln interessieren mittlerweile auch wieder junge Leute. Aus diesem Grund bieten die Trachtentänzer von der Trachtentanzgruppe Breidenbach am Freitag, 17. November, einen modernen Spinnstubenabend an. Los geht’s ab 18 Uhr im Bürgerhaus Breidenbach. Unter fachlicher Anleitung erwartet alle Besucher, die sich kreativ und handwerklich betätigen möchten, eine Auswahl an abwechslungsreichen Workshops.