Vernissage im Café Q

Breidenbach-Niederdieten. Der Kulturverein Niederdieten präsentiert die Werke einer Künstlerin aus Wolzhausen: Susanne Becker, die bereits in den 80er Jahren angefangen hat zu malen, stellt sich mit einer breiten Palette an Arbeiten in Acryl, Aquarell, Kreide und Kohle vor. Ihre Themen entnimmt sie überwiegend der Natur, vielleicht auch ihrem Garten. Die Vernissage findet am Freitag, 8. September, um 18 Uhr im Café Q in Niederdieten statt. Neben einer Einführung in das künstlerische Werk von Susanne Becker durch den Kulturverein trägt Hermann Becker, Ehemann der Künstlerin, einige Piano-Stücke vor. Der Eintritt ist frei.