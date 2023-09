Wieder Schichtwechsel in der Breidenbacher „Neuen Mitte“

Kommt immer gut an: Der „Schichtwechsel“ in Breidenbach.

Am Freitag, 23. September, findet der „Schichtwechsel“ in der „Neuen Mitte“ in Breidenbach statt. Zehn Vereine freuen sich zum Dämmerschoppen auf viele Gäste. Was wird geboten?