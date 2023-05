A-cappella-Band Undivided gibt Konzert 

Dautphetal-Friedensdorf. Die A-cappella-Gruppe Undivided aus Florida gastiert am Freitag, 16. Juni, in Friedensdorf. Die sechs quirligen Sänger bringen laut Veranstalter „ein ganzes Orchester im Hals“ mit zu dem Konzert, das um 19 Uhr in der Christuskirche beginnt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Präsentiert werden Songs aus Gospel, R&B, Jazz, Pop, Reggae, Rock, Salsa oder Merengue und eine Show, in der „die Grenzen zwischen Hören und Sehen verschmelzen“. Undivided blicken auf eine mehr als zwölfjährige musikalische Karriere mit fünf Alben (zwei in Englisch und drei in Spanisch), einer Latin-Grammy-Nominierung, zwei Auszeichnungen mit dem CARA-Award, einer Auszeichnung mit dem ARPA Award für das beste Vocal-Album in 2011 und Tausende Plattenverkäufe weltweit zurück. Tickets gibt es im Vorverkauf für 15 Euro (ermäßigt für Nichtverdiener für 12 Euro) in der Christlichen Buchhandlung in Biedenkopf (Schulstraße 1a), im Salon Bickhardt in Friedensdorf (Allendorfer Straße 5) und telefonisch unter 06466-912966 sowie online über den Link ekhn.link/HGVe4n. An der Abendkasse kostet der Eintritt 18 Euro (ermäßigt 15 Euro).