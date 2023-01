Allendorfer Wehr fordert neues Löschfahrzeug

Ein Großbrand in einem landwirtschaftlichen Gebäude in Holzhausen am 7. April war der größte Einsatz. „Nachdem einige Feuerwehren bereits in der Nacht mit den Löscharbeiten begonnen hatten, wurden wir und weitere Dautphetaler Feuerwehren zur Ablösung alarmiert”, erinnerte Kamm. „Enorme Rauchentwicklung und immer wieder einsetzender Regen, der teils sehr kräftig war, erschwerten die Arbeiten. Da das Gebäude weitgehend abgelöscht war, bestand unsere Aufgabe darin, das mittels Radlader und Traktor aus dem Gebäude gefahrene Heu und Stroh abzulöschen.”