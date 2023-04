Allendorfer Sänger haben Aufbruchstimmung

Dautphetal-Allendorf. Während der Jahreshauptversammlung des Männergesangvereins 1897 Allendorf/Hohenfels sprach der Vorsitzende Heiko Klingelhöfer in seiner Rede davon, „dass es Im vergangenen Sängerjahr wegen Corona wenige Höhepunke gab, die zu erwähnen sind, und in dieser Zeit war es auch sehr schwierig, den Verein fast ohne Auftritte und Veranstaltungen am Leben zu erhalten”. Dies aber sei Schnee von gestern, man müsse optimistisch in die Zukunft schauen.