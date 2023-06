Alpakas, Ferkel und Traktoren: Silberg lädt zum Markt

Dautphetal-Silberg. „Bei uns ist für jeden was dabei“, sagt Marcel Puplat. „Wahrscheinlich macht das die Attraktivität unseres Marktes aus.“ Er gehört zum zwölfköpfigen Organisationsteam der Interessengemeinschaft, die in Silberg den Kleintier- und Bauernmarkt auf die Beine stellt. Unterstützung erhalten die Veranstalter dabei von ungezählten tatkräftigen Helfern aus dem Dautphetaler Ortsteil, der mit dem Markt in den vergangenen Jahren bis zu 4000 Besucher angezogen hat.