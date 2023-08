Am 16. September startet in Dautphe der erste Männer-Trauer-Treff

Die Idee dazu hatte Peter Hillmann, Gründungsmitglied des Hospizvereins. „Man sagt immer: Männer trauern anders – aber trotzdem trauern sie auch“, erklärt er. Nur falle es ihnen manchmal schwerer, diese Trauer zu zeigen und sie auszudrücken. Genau an diesem Punkt will der Trauer-Treff für Männer ansetzen. Anders als bei dem Café für die Frauen, die sich zum Austausch an der Kaffeetafel treffen, wird es hier zunächst ein Frühstück geben. Das entspreche dem männlichen Naturell eher, glauben Hillmann und sein Mitstreiter Uwe Brandl. Auch die folgenden Termine alle zwei Monate seien in ihrer Gestaltung keineswegs festgelegt. So soll es ebenso Treffen am Abend geben, Wanderungen oder auch gemeinsame Grillnachmittage.