„Amici del Canto“ kehrt auf die Konzertbühne zurück

Dieses Konzertformat hat der Chor unter der Leitung von Helmut Werner schon in der Vergangenheit immer wieder erfolgreich gepflegt. Neben einer Reihe von Liedvorträgen der Sänger wird auch das „Kleinste Blasorchester der Welt“ die Gäste unterhalten. Die in der heimischen Musikszene bekannten Michael Werner und Christoph Aßmann versprechen Blasmusik auf hohem Niveau. Sie stimmen Melodien aus allen Epochen der Musik an.