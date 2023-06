Auf dem Burgwaldpfad wandern

Dautphetal-Holzhausen. Zur Wanderung der ersten Etappe des Burgwaldpfades lädt der OHGV Holzhausen/Hünstein für Sonntag, 16. Juli, ein. Die mittelschwere Wanderung über 18,5 Kilometer führt von der Elisabethkirche in Marburg nach Oberrosphe. Dort wird im Café s’Lenchen eingekehrt. Unterwegs ist Rucksackverpflegung angesagt. Gäste sind willkommen, die Führung hat Judith Dittel. Die Teilnehmer treffen sich zur Abfahrt um 8 Uhr Unter der Linde. Eine Zustiegsmöglichkeit gibt es um 8.15 Uhr an der Bushaltestelle am Amtsgericht Gladenbach (aber nur wenn Straßensperrung zwischen Gladenbach und Runzhausen noch besteht), beziehungsweise um 8.15 Uhr an der Bushaltestelle Marburger Straße in Gladenbach. Die Rückfahrt ist für circa 16.30 Uhr in Oberrosphe geplant. Die Fahrtkosten für Mitglieder betragen 10 Euro, Nichtmitglieder zahlen 15 Euro, Kinder sind frei.