Auf dem Urwaldsteig wandern

Dautphetal-Holzhausen. Der OHGV Holzhausen am Hünstein lädt alle Wanderfreunde zur letzten Etappe auf dem Urwaldsteig ein. Am Sonntag, 18. Juni, geht es vom Asel Parkplatz Hohe Fahrt nach Kirchlotheim. Zu erwandern sind 14 Kilometer. Unterwegs ist Rucksackverpflegung angesagt, am Ende wird im Ferienpark Teichmann eingekehrt. Die Wanderführung hat Ursula Bösser. Die Teilnehmer treffen sich zur Abfahrt um 8.30 Uhr Unter der Linde. Die Rückfahrt erfolgt ab dem Ferienpark Teichmann um etwa 15.30 Uhr. Die Fahrtkosten betragen für Mitglieder 10 Euro, Gäste zahlen 15 Euro, Kinder fahren kostenfrei mit.