Bauarbeiten in Friedensdorf

Dautphetal-Friedensdorf. Ab Montag, 19. Juni, kommt es aufgrund von Bauarbeiten zu einer Umleitung in Friedensdorf, informiert die Gemeinde Dautphetal. Die Bauarbeiten finden im Bereich der Lahnstraße 4 (gegenüber der Arztpraxis Schwarz/Bartl) statt, daher wird die Fahrbahn in Fahrtrichtung B62/Buchenau gesperrt. Der Verkehr in diese Richtung wird als Einbahnstraße über die Gegenfahrbahn geleitet. Für die Zeit der Baumaßnahme ist daher das Parken vor der Arztpraxis untersagt. Der Gegenverkehr in Richtung Dautphe läuft über die Bahnhofstraße – Wilhelmshütter Straße – Auf den Högern bis zum Kreisverkehr bei der Apotheke Friedensdorf. Hierzu werden in der Sackgasse Bahnhofstraße/Wilhelmshütter Straße die Schraffenbaken entfernt.