Blut spenden in Dautphe

Dautphetal-Dautphe. Die Sommerzeit stellt für die Versorgung von Patienten in Krankenhäusern eine Herausforderung dar, weil sich weniger Menschen zur Blutspende anmelden. Das Deutsche Rote Kreuz bittet daher dringend um Blutspenden. Gelegenheit dazu gibt es am Mittwoch, 28. Juni, von 15.30 bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus in Dautphe (Am Bürgerhaus 1). Erforderlich ist eine Online-Terminreservierung auf www.blutspende.de/termine. Alle Informationen rund um das Thema Blutspende erhalten Interessierte auch auf www.blutspende.de oder telefonisch kostenfrei unter der Nummer 0800-1194911. Alle Spender erhalten bei der Blutspende einen exklusiven „DRK-Jute-Tat-Beutel“.