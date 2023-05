Bratpartie des Heimatvereins

Dautphetal-Hommertshausen . Der Verschönerungsverein Hommertshausen lädt für Fronleichnam, 8. Juni, ab 11 Uhr zur Bratpartie an der Schutzhütte ein. Alle Einwohner, Vereine, Wanderer sowie Radfahrer sind herzlich eingeladen. Die Bratpartie findet erstmals, aber auch zukünftig immer an Fronleichnam statt. Den bisherigen Termin am Himmelfahrtstag hat der Heimatverein in Absprache mit den anderen Vereinen im Ort als Veranstaltungstag freigemacht.