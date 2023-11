Buchenau: Wechsel an der Spitze der Roth-Unternehmen

„Wir freuen uns sehr, dass die Nachfolge von Matthias Donges kompentent geregelt ist und in Familienhand geht“, so die Gesellschafterfamilie. Claus-Hinrich Roth sei als CFO (Chief Finance Officer) verantwortlich für die internationalen Finanzen der Unternehmensgruppe, Anne-Kathrin Roth führe als COO (Chief Operating Officer) die Sparten Sanitär- und Umweltsysteme. Weiteres Mitglied in der operativen Leitung der Roth Industries sei Marcus Schmidt, der als CAO (Chief Administrative Officer) den gesamten administrativen Bereich der Unternehmensgruppe verantworte. Matthias Donges werde nach dem Jahreswechsel als Berater zur Verfügung stehen, heißt es in der Mitteilung weiter.