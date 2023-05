Buchenauer treten bei Sponsorenrallye in die Pedale

Dautphetal-Buchenau. „Auf die Räder. Fertig. Los!“, heißt es am kommenden Sonntag, 4. Juni, wieder in Buchenau. Dort ruft die evangelische Kirchengemeinde zu ihrer traditionellen Sponsorenrallye rund um die Kirche auf. Zwischen 11.30 und 15 Uhr können die Teilnehmer auf dem Rundkurs so viele Durchläufe absolvieren, wie sie schaffen. Für jede Runde zahlen die Sponsoren einen gewissen Betrag. Das Geld kommt dann dem Förderkreis Gemeindebau zugute, der unter anderem die Stelle des Gemeindediakons, aber auch Projekte der Jugendarbeit finanziert. Aufgrund der Veranstaltung bleiben die Alte Landstraße, Grabenstraße, Diakonissenstraße und Johannesstraße und der untere Teil der Rothenbergstraße in der Zeit von 11 bis 15 Uhr für den Verkehr gesperrt.