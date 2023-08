Burgerbattle-Gewinn hilft dem Ehrenamt in Dautphetal

Ein Drittel des Preisgeldes ging an das Team der Dautphetaler Kleiderkammer. Diese wurde im Rahmen der Flüchtlingshilfe Dautphetal ins Leben gerufen. Mittlerweile können aber auch Empfänger von Sozialleistungen gebrauchte Kleidung für wenig Geld erwerben. Jeden Dienstag zwischen 10 und 12 Uhr können gut erhaltene Kleidungsstücke in der Kleiderkammer abgegeben werden. Die ehrenamtlichen Helfer prüfen den Zustand der Ware und nehmen sie in das Sortiment der Kleiderkammer auf. Tausende Kleidungsstücke werden nach Größe, Anlass und Saison in der alten katholischen Kirche in Dautphe den Kunden präsentiert. Jeden Montag und Freitag zwischen 15 und 18 Uhr ist die Kleiderkammer für den Verkauf geöffnet. Das Team der Kleiderkammer freut sich, dass das Interesse an den Angeboten weiterhin sehr hoch ist. „Ihr Engagement geflüchtete Menschen, die Unvorstellbares erleiden und erleben mussten, ist unschätzbar wertvoll“, sagte Schmidtke. „Ich bin beeindruckt, wie Sie den Personen helfen, bei uns anzukommen und Fuß zu fassen.“