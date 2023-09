Burgverein Hohenfels wandert am Tag des offenen Denkmal

Dautphetal. Rundum zufrieden waren sowohl der veranstaltende Burgverein Hohenfels als auch die Teilnehmer mit der Sternwanderung zum Tag des offenen Denkmals. Zunächst gab es im Bürgerhaus einen kurzen Überblick über die Geschichte derer von Hohenfels und die Grabungen an der Burgruine auf dem Hohenfels. Unter der Leitung von Vorstandsmitglied Stefan Rehn ging die Wanderung dann zunächst in Richtung Friedensdorf zum ersten geschichtsträchtigen Ort in der Allendorfer Gemarkung, dem Gredeberg.