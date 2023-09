Carlotta Bach aus Dautphetal war beim Deutschen Fernsehpreis

„An meiner Seite am Piano heute der erste Viererbuzzer der diesjährigen Staffel ,The Voice of Germany“, stellte der Fernsehmoderator die 17-jährige Schülerin vor, die die Lahntalschule in Biedenkopf besucht. Einen freundlichen Seitenhieb in Richtung von Bill und Tom Kaulitz, die zusammen mit ihm bei der Castingshow in der Jury sitzen, konnte sich der 45-Jährige dabei nicht verkneifen. „Wo sind Tom und Bill?“, fragte Zarrella, um dann sogleich fortzufahren: „Der Fernsehpreis ging an euch - aber Carlotta ist zu mir gekommen, nicht vergessen.“