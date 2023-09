Christliches Theater im Hinterland

Hinterland. Eine Komödie mit Tiefgang verspricht das christliche „Theater zum Einsteigen“ (TZE) den Besuchern seiner kleinen Tournee, die das Ensemble vom 7. bis 11. Oktober in fünf Hinterland-Gemeinden führt. Aufgeführt wird dabei das Stück „Das entfernte Gefühl“, das gleichermaßen zum Lachen, wie auch zum Grübeln anregen soll. Darin geht es um Familie Munter, oder besser: um Mutter Maja Munter, die eine wahre Ausgeburt an Emotionalität ist. Sie kann sich freuen wie eine Schneekönigin, trauern wie ein Hund, fluchen wie ein Rohrspatz und wütend werden wie ein südländischer Fußballtrainer. Dabei gehen nicht nur ihrer Familie ihre überbordenden Gefühle auf die Nerven, sondern zunehmend auch ihr selbst – so sehr sogar, dass sie sich als Fehler Gottes fühlt, der ausgebügelt werden muss. Heilung verspricht ein neues Hormonpräparat, das sämtliche Gefühle auslöschen soll – und zwar unumkehrbar. Das geht aber selbst ihrer Familie ein Stück zu weit, die zu kuriosen Mitteln greift, um Maja vor einem möglichen Fehler zu bewahren. Die herzige Komödie aus der Feder von Ewald Landgraf ist ein humorvolles Plädoyer für mehr Zufriedenheit mit sich und anderen und ein liebevoller Zuspruch an unsere verschiedenen Persönlichkeiten. Aufführungstermine sind: