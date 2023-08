Dautphetaler Feuerwehr ist gerüstet für Waldbrände

Anlass des Treffens am Feuerwehrhaus war die Übergabe von je einer Grundausstattung zur Waldbrandbekämpfung an jede Wehr und des Anhängers mit entsprechendem Handwerkszeug und Sondergeräten. „Damit gehört die Dautphetaler Feuerwehr bei diesem Thema zu den am besten ausgestatteten im Landkreis“, sagte Jens Reuter, Wehrführer von Holzhausen und Fachgebietsleiter Katastrophenschutz. Er hat eine Arbeitsgruppe geleitet, die sich damit beschäftigt hat, die ideale Ausstattung der Rücksäcke und des Hängers zusammenzustellen.