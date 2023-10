Dautphetaler Kinder profitieren von Versteigerung

„Kurze Beine, kurze Wege“, das sei das Motto in Dautphetal, so Bürgermeister Schmidtke, welcher sich ebenso über die Höhe der Spende für den Kindergarten freut. Man denke in unserer Heimat häufig zuerst an die Kleinen, und das sei auch gut so. Neben Claudia Weber, welche die Einrichtung in Holzhausen und Herzhausen leitet, nahm auch Frank Wagner, Geschäftsführer des Fachbereichs „Kindertagesstätten und Familienzentren“ im Evangelischen Dekanat Biedenkopf-Gladenbach, die Spende dankend entgegen.