Dekanat Biedenkopf-Gladenbach braucht Geld und Personal

Mitarbeiter einer Einrichtung in Dekanats- oder Gemeindeträgerschaft dürfen nicht in der Kirchengemeinde in den Kirchenvorstand gewählt werden, wenn sie dort vor Ort beschäftigt sind. Das soll sich ändern, finden die Vertreter der 47 Kirchengemeinden des Evangelischen Dekanats Biedenkopf-Gladenbach. Dem Antrag an die Synode der Landeskirche stimmten sie bei einigen Enthaltungen und zwei Gegenstimmen am Freitag in Holzhausen zu.