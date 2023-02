Den richtigen Obstbaumschnitt lernen 

Dautphetal-Dautphe. Der Obst- und Gartenbauverein Dautphe veranstaltet einen zweitägigen Obstbaumschnittkurs für Einsteiger. Der Kurs findet am Freitag, 24. März, von 16.30 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 25. März, ab 10 Uhr statt. Treffpunkt für beide Tage ist das Vereinsheim des OGV neben dem Freibad. Der Kurs beinhaltet sowohl theoretische als auch praktische Einheiten auf der Streuobstwiese und richtet sich an Personen mit wenig Erfahrung im Bereich des Obstbaumschnittes sowie an solche, die ihr theoretisches Wissen vertiefen wollen. Die Teilnahme kostet inklusive Verpflegung 25 Euro. Vereinsmitglieder zahlen 15 Euro. Eine Anmeldung ist per E-Mail an info@ogv-dautphe.de oder telefonisch unter der Nummer 0160-5213563 möglich.