Der Ortsbeirat Friedensdorf verzichtet auf Haushaltswünsche

Zudem führte das Gremium zwei Punkte an, die allerdings eher in den Bereich der Unterhaltung und damit nicht in die Investitionswünsche fallen. Das sind zum einen eine abgetrennte Lagermöglichkeit für Muttererde auf dem Friedhof und zum anderen die Ausbesserung der Fahrbahn im Kreuzungsbereich der Allendorfer Straße und Bahnhofstraße. Dort weise der Straßenbelag enorme, teilweise mehrere Zentimeter tiefe Schlaglöcher auf. Das gefährde vor allem Radfahrer, betonte Messerschmidt. Zudem sammele sich in den Löchern das Wasser und führe im Winter zu einer gefährlichen Eisbildung. Daher sollte zeitnah wieder eine verkehrssichere Fahrbahn hergestellt werden, forderte der Ortsbeirat.