Die Dautpher „Waddelstruth“-Angler sind auch Naturschützer

Becker ging auch kurz auf die Entwicklung des Vereins ein, dem anfangs für sein Hobby nur der Mühlgraben an der Schmelzmühle zur Verfügung gestanden habe. Später kam der Lautzebach-Weiher hinzu, der in den 1960er-Jahren von den US-Pfadfindern in der Nähe ihres Camps angelegt wurde. „2018 haben wir den Paddelteich sehr zeit- und kostenaufwendig saniert. Er zählt heute zu den schönsten Plätzen in Dautphe“, betonte Becker. Seit 2009 haben die „Waddelstruth“-Angler gemeinsam mit den Kollegen aus Biedenkopf einen Teil der Lahn gepachtet, sodass sie auch hier ihrem Hobby nachgehen können.