Die R10a der Dautphetalschule reist durch die Zeit

1993 entstand die Idee, die einstigen Schulkameraden für eine gemeinsame Reise zusammenzubringen. Ein kleines Team nahm die Herausforderung an und organisierte eine unvergessliche erste Klassenfahrt nach Würzburg. Damit war der Funke übergesprungen. Es ging von nun an alle paar Jahre in eine andere Stadt, um das Band der Freundschaften aufzufrischen. Rostock, Lüneburg, Trier und Augsburg waren nur einige der Ziele in den vergangenen Jahren.