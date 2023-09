Doppelter Geburtstag bei „Roth Composite Machinery“

Diese Teile zeichnen sich durch ein sehr geringes Gewicht aus und bieten trotzdem hohe Festigkeit, schreibt das Unternehmen. Deshalb werden sie besonders in Leichtbau-Anwendungen, im Automobil-, im Schiff- oder Flugzeugbau sowie in der Raumfahrt und für Windkraftanlagen eingesetzt. Insbesondere bei Fahrzeugen mit Wasserstoff- oder Gas-Antrieb seien Tanks und Behälter mit Filament-Winding-Technologie im Einsatz. „Es handelt sich also um eine absolute Zukunftstechnologie, in der wir dank unserer jahrzehntelangen Expertise ein weltweit anerkannter und gefragter Akteur sind“, sagte Reimann.