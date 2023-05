Ehrengäste danken dem Team des VdK Biedenkopf

In der Sitzung ging es auch um die Frage, ob die Ortsverbände mehr Flexibilität bei der Nutzung des Mitgliedsbeitrags erhalten. Von den 66 Euro, die die Mitglieder des Sozialverbands pro Jahr zahlen, fließen knapp zehn Euro in die Kasse des Ortsverbands. Diese dürfen aber nur für spezielle Zwecke verwendet werden. „Wir würden uns wünschen, dass wir damit auch einmal ein Präsent für Jubilare kaufen oder eine Traueranzeige schalten können“, betonte etwa Harry Kunz vom Ortsverband Steffenberg. Das sei aber leider nicht möglich, stellte Bezirksvorsitzender und Landesverbandskassierer Horst Gunnesch fest. „Das Finanzamt hat im vergangenen Jahr 738 Vereinen ihre Gemeinnützigkeit aberkannt, weil diese gegen die Anforderungen verstoßen haben“, erklärte Gunnesch. Auch der VdK Landesverband habe bereits enorme Steuernachzahlungen wegen Mittelfehlverwendungen auf Ortsverbandsebene leisten müssen. Leider sei es nun einmal so, dass durch das Geld aus den Mitgliedsbeiträgen keinem einzelnen Mitglied ein Vorteil entstehen dürfe, erläuterte Gunnesch. Und das wäre der Fall, wenn zum Beispiel Präsente gekauft würden, im Gegensatz zur Finanzierung einer Veranstaltung, zu der alle Mitglieder eingeladen sind. Dieses Thema werde aber sicherlich auch beim Landesverbandstag im August in Fulda wieder einmal besprochen werden, so der Bezirksvorsitzende.