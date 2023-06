Elmshäuser Brandschützer feiern zwei Jubiläen

Dautphetal-Elmshausen. Gleich zwei Jubiläen feiert die Freiwillige Feuerwehr von Elmshausen an ihrem Tag der offenen Tür am Samstag, 1. Juli: Die Jugendfeuerwehr blickt auf ihr 30-jähriges Bestehen zurück und die Einsatzabteilung wird 91 Jahre alt. Außerdem wird an diesem Tag der Um- und Anbau des Gerätehauses eingeweiht. Gefeiert wird ab 14 Uhr am Gerätehaus. Ihre Besucher informieren die Brandschützer dabei über das Thema „Waldbrand und Unwetter – Was kann die Feuerwehr“. Es gibt dazu eine Fahrzeug- und Geräteschau und ab 17 Uhr startet ein Kommers. Ab 18 Uhr beginnt dann ein Dämmerschoppen mit Blasmusik.