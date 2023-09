Erfolgreiche Saison für die Buchenauer Fußballer

Auf 75 aktive Jungen und Mädchen sowie auf den Gewinn des Kreispokals der F-Jugendlichen verwiesen die Jugendleiter Jan Weigand und Julia Werner. Künftig werde man in den älteren Jahrgängen C-, B- und A-Jugend mit der SG Dautphetal und der SG Hörlen/Lixfeld zusammen arbeiten. In den jüngeren Altersklassen stellt der FSV Buchenau die G-, F- E- und D-Jugend in eigener Regie.