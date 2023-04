Fahrradabstellanlagen sind Thema

Dautphetal-Dautphe. Einen Grundsatzbeschluss zur Begleitung von Bürgerprojekten zur nachhaltigen Wärmebereitstellung diskutiert der Dautphetaler Bau- und Planungsausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 3. Mai. Hierbei geht es um die Errichtung und den Betrieb von Nahwärmenetzen. Die öffentliche Sitzung beginnt um 19 Uhr im Bürgerhaus in Dautphe. Weitere Themen sind ein gemeinsamer Antrag von CDU-Fraktion und FW-Fraktion zu Fahrradabstellanlagen an öffentlichen Gebäuden sowie der Bebauungsplan zum „Gewerbegebiet Auf der Mühle“.