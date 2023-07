Fahrzeuge für Dautphetaler Wehren kosten 60 Prozent mehr

Beispielhaft nannte Schmidtke die kommunale Wärmeplanung, die nach der Sommerpause ein Thema werde, aber auch die Teuerungsrate in vielen öffentlichen Bereichen. „Wir haben zum Beispiel bei der Beschaffung der Feuerwehrfahrzeuge derzeit eine Preissteigerung von bis zu 60 Prozent pro Fahrzeug“, verdeutlichte er. So koste ein Fahrzeug zum Beispiel 100.000 Euro mehr, als ursprünglich geplant, was natürlich in irgendeiner Form im Haushalt dargestellt werden müsse.