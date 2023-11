Feuerwehr-Rohbau in Friedensdorf soll bis Jahresende stehen

Blick auf die Baustelle: Das neue Feuerwehrhaus in Friedensdorf nimmt Gestalt an.

Es tut sich was in Friedensdorf: Das Feuerwehrhaus des Dautphetaler Ortsteils nimmt Gestalt an. Und ein weiteres Projekt im Dorf steht vor dem Abschluss.