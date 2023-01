Feuerwehren in Dautphetal brauchen "jede einzelne Kraft"

Gemeindejugendfeuerwehrwart Marc Debus (v.l.) und Kreisbrandinspektor Lars Schäfer gratulieren Lukas Noll und Tim Tauscher (3.v.r.) zur Übernahme in die Einsatzabteilung. Auch Bürgermeister Marco Schmidtke, Kreisjugendfeuerwehrwart Heiko Paul und der stellvertretende Gemeindebrandinspektor Heiko Gerlach freuen sich. (© Sascha Valentin)

Die Gemeinde Dautphetal würdigt als einzige im Kreis in einer Feierstunde Jugend-Feuerwehrleute, die in die Einsatzabteilung wechseln. In diesem Jahr waren das aber nur wenige.