Flinke Ferkel, alte Trecker und jede Menge Tiere

Am 25. Juni steigt in Silberg der 8. Kleintier- und Bauernmarkt rund um den Festplatz. Daran nehmen wieder über 100 Aussteller teil. (© Sascha Valentin)

Am 25. Juni steigt in Silberg der 8. Kleintier- und Bauernmarkt rund um den Festplatz. Daran nehmen wieder über 100 Aussteller teil. (© Sascha Valentin)

Der Kleintier- und Bauernmarkt in Silberg findet in diesem Jahr am 25. Juni statt. Es ist bereits die achte Auflage des Events im Hinterland.