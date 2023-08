Förderverein der Grundschule Holzhausen wird unterstützt

Ein weiteres Ereignis, an dem der Förderverein erstmal aktiv werden konnte, war der musikalische Abend der Grundschule, der vor den Sommerferien stattfand. Dabei hat der Verein Getränke verkauft. Das nächste Projekt steht bereits in den Startlöchern: Am 25. November wird das 130-jährige Bestehen der Grundschule gefeiert, was mit Unterstützung der gesamten Schulgemeinde und des Vereins zu einem unvergesslichen Fest werden soll.