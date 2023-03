Förderverein lädt zum Frühlingsmarkt

Dautphetal-Friedensdorf . Der Förderverein der Dautphetalschule lädt für Samstag, 18. März, zu einem Frühlingsmarkt auf dem Schulhof ein. In der Zeit von 13 bis 16 Uhr finden die Besucher dort eine große Auswahl an Kinderkleidung und Spielzeug, aber auch an Möbeln und Fahrzeugen. Wer will, kann sich auch selbst noch mit einem Stand beteiligen: Reservierungswünsche können an info@foeve-mps-dautphetal.de gesendet werden. Für einen Platz wird ein Beitrag von fünf Euro sowie eine Kuchenspende fällig. Die Tische müssen jedoch selbst mitgebracht werden und sollten höchstens 2,5 Meter lang sein. Der Erlös aus dem Standgeld und dem Verkauf von Kaffee und Kuchen kommt dem Förderverein und damit den Schülerinnen und Schüler der MPS zugute.